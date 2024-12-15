Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе

Сведения о высоте символов Нового года и Рождества раскрывают и местные администрации некоторых других крупных городов мира и их столиц. Так, Вашингтон в этом году украшает дерево в 24 метра, и это немного выше Берлина (23 метра), Праги (22 метра) и Любляны (21 метр). В целом ряде городов елочка в высоту ровно 20 метров: например, в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе.