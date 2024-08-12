Глава ядерного центра назвал срок запуска «царь-лазера»

Установка УФЛ-2М была создана в Саровском ядерном центре. Она нужна для моделирования и проектирования новых видов ядерного оружия, так как на ней исследуют процессы, идущие в момент взрыва. Подобными установками обладают всего три страны в мире — США, Франция и Россия.