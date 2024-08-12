Глава ядерного центра назвал срок запуска «царь-лазера»

«Мы отработали технологию, физику, физическую модель и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами», — сказал Костюков, допустив, что установка даст свой результат в ближайшие четыре-пять лет.
Установка УФЛ-2М была создана в Саровском ядерном центре. Она нужна для моделирования и проектирования новых видов ядерного оружия, так как на ней исследуют процессы, идущие в момент взрыва. Подобными установками обладают всего три страны в мире — США, Франция и Россия.
Запланированная мощность энергии УФЛ-2М на выходе составляет 4,6 МДж, а на мишени — 2,8 МДж. Уже существующие аналогичные лазерные установки в других странах — NIF в США и LMJ во Франции — обеспечивают энергию на мишени мощностью 1,8 МДж и 2 МДж соответственно.