Глава ВЦИОМ объяснил, почему россияне не хотят много детей

По его словам, россияне называют множество причин, почему не хотят заводить много детей.
«Говорят: “У нас нет жилплощади, нет стабильности, еще не нашел человека, чтобы создать семью” и так далее. Я думаю, на самом деле проблема в другом. Ребенок в современных условиях очень дорого обходится. И еще он требует, чтобы родители уделяли ему много времени. А у родителей этого времени не хватает, они сами много работают и при этом хотят жить полной жизнью», — пояснил он.
В результате, как правило, пары ограничиваются одним ребенком. Тех, кто вообще не хочет рожать, в России мало, уточнил Федоров. Но и на нескольких детей у родителей обычно не хватает ни сил, ни средств.
«Поэтому попытки государства всеми силами стимулировать рождаемость пока большого эффекта не приносят. Наоборот, рождаемость сокращается, и победить этот тренд мы пока не можем. Продолжаем поиск каких-то золотых ключиков, но еще их не нашли», — подытожил глава ВЦИОМ.