Глава ВЦИОМ объяснил, почему россияне не хотят много детей

«Говорят: “У нас нет жилплощади, нет стабильности, еще не нашел человека, чтобы создать семью” и так далее. Я думаю, на самом деле проблема в другом. Ребенок в современных условиях очень дорого обходится. И еще он требует, чтобы родители уделяли ему много времени. А у родителей этого времени не хватает, они сами много работают и при этом хотят жить полной жизнью», — пояснил он.