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Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

Глава ВЦИОМ Федоров: решить демографический кризис можно тремя способами.

Источник: © РИА Новости

C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Решить демографический кризис в России можно тремя путями — увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — сказал Федоров.

По его словам, страна сейчас переживает «демографическую осень», после которой не исключено наступление так называемой «зимы», то есть ухудшения демографической ситуации.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступил информационным партнером форума.