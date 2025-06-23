Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

«Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — сказал Федоров.