Глава СПЧ высказался о «закутанных с ног до головы» женщинах

Фадеев, в свою очередь, обратил внимание, что на выставке не представлена темная одежда, покрывающая женщину с ног до головы. «Я здесь не вижу примеров такой темной одежды. Я вижу яркую, красивую одежду. Причем самые разные регионы нашей страны — и Поволжье, и Кавказ, и Сибирь. Одежда разная, но она вся красивая, она вся великолепная», — сказал он.