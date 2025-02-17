Врач Штернлихт: Народная медицина может быть опасна без наблюдения медиков

К сожалению, подобный случай, когда мать и отец не приемлют медицинскую помощь для своего ребенка, в Северной столице отнюдь не единичен. Об этом «РГ» рассказала Ксана Штернлихт, заведующая детским приемным отделением клиники Педиатрического медицинского университета.
— Люди не всегда понимают свойства трав, концентрацию веществ, которые в них содержатся. Они считают, что травы — абсолютное благо, забывая, что в травах могут содержаться и очень опасные вещества. И что не каждое растение принесет пользу ребенку. Если родители считают, что у них ребенок будет веганом, что они будут применять фитотерапию, то эти вопросы необходимо сначала обсудить с врачом! В данном случае, насколько я поняла, родители не обращались к докторам, и ребенок вообще не был под наблюдением педиатра. Трагедии можно было бы избежать. Мы могли сориентировать родителей, рассказать и о веганстве, и о народной медицине, в том числе фитотерапии, — отметила врач.
Как уточнили в СК, у ребенка имелись заболевания, однако родители не обращались к врачу, предпочитая народные методы лечения. В результате ребенок скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ксана Штернлихт также подчеркнула, что эта конкретная трагедия — не исключение. В прошлом году два подобных случая прошли через приемное отделение клиники. В одном из них мать и отец были приверженцами пранотерапии, и ребенка спасти не удалось. У него был коклюш, причем в тяжелой форме. В другом случае тревогу по поводу здоровья ребенка забили бабушка и дедушка. Медпомощь была оказана вовремя, и только поэтому врачи смогли спасти ребенка. А его родители также были приверженцами пранотерапии, солнцеедения.
— Органы опеки, социальные службы должны разъяснять родителям, что за такие вещи может наступить реальная уголовная ответственность. Это жизнь человека, а за жизнь человека от 0 до 18 лет отвечают его законные представители, — помнила Ксана Штернлихт.