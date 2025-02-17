Врач Штернлихт: Народная медицина может быть опасна без наблюдения медиков

— Люди не всегда понимают свойства трав, концентрацию веществ, которые в них содержатся. Они считают, что травы — абсолютное благо, забывая, что в травах могут содержаться и очень опасные вещества. И что не каждое растение принесет пользу ребенку. Если родители считают, что у них ребенок будет веганом, что они будут применять фитотерапию, то эти вопросы необходимо сначала обсудить с врачом! В данном случае, насколько я поняла, родители не обращались к докторам, и ребенок вообще не был под наблюдением педиатра. Трагедии можно было бы избежать. Мы могли сориентировать родителей, рассказать и о веганстве, и о народной медицине, в том числе фитотерапии, — отметила врач.