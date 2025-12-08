Популярные темы
Глава Сирии рассказал «о послании России» перед крахом правительства Асада

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что почувствовал конец правления Башара Асада в САР после того, как получил от российской стороны предупреждение в конце ноября 2024 года.

Источник: AP 2024

Свои комментарии о боях в Сирии он дал в фильме, показанном каналом Al Jazeera.

Аш-Шараа рассказал, что получил сообщение от российской стороны после того, как силы оппозиции взяли под контроль западную часть Алеппо.

«В сообщении говорилось: “Остановитесь здесь и заберите то, что захватили, иначе ситуация обострится”, — сообщает телеканал.

После этого Аш-Шараа «понял, что ситуация для режима Асада рушится», говорится в материале.

В декабре прошлого года Башар Асад с членами своей семьи он прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище. Российский дипломат Михаил Ульянов отметил, что Россия не предаёт друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США.

В ноябре текущего года глава сирийского Министерства обороны при переходном правительстве Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске российскую делегацию. В Кремле отмечали, что Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии.