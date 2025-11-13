Популярные темы
Глава Русской общины Молдавии намерена остановить закрытие Русского дома

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Русской общины Молдавии, депутат первого парламента республики Людмила Лащенова намерена 13 ноября принять участие в заседании законодательного собрания республики, чтобы отговорить своих коллег от принятия решения о закрытии в Кишиневе Русского дома. Об этом она заявила корреспонденту ТАСС перед заседанием, на котором депутаты правящей Партии действия и солидарности предложили денонсировать Договор между Республикой Молдова и Российской Федерацией о работе культурных центров.

«В 1991 году я была среди тех депутатов, которые подписали Декларацию о независимости и надеялась, что наша многонациональная страна будет по-настоящему стремиться к независимости и демократии. Я очень сомневаюсь, что мы пошли по этому пути, после того как правящее большинство в парламенте собралось закрыть Русский дом в Кишиневе. Я намерена принять участие в заседании парламента, после того как депутаты не услышали наших многочисленных обращений о том, что этого делать нельзя, так как Русский дом посещают тысячи людей, которые принимают участие в многочисленных культурных мероприятиях. Я намерена принять участие в заседании парламента, подойти к трибуне, заявить депутатам наше мнение и попросить их подумать, прежде чем принимать это неправильное решение», — сказала Лащенова в беседе с корреспондентом ТАСС.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем «с целью повышения градуса напряженности». Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

По данным правительства Молдавии, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года.

Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала акции протеста российских соотечественников в Кишиневе.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.