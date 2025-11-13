Глава Русской общины Молдавии намерена остановить закрытие Русского дома

«В 1991 году я была среди тех депутатов, которые подписали Декларацию о независимости и надеялась, что наша многонациональная страна будет по-настоящему стремиться к независимости и демократии. Я очень сомневаюсь, что мы пошли по этому пути, после того как правящее большинство в парламенте собралось закрыть Русский дом в Кишиневе. Я намерена принять участие в заседании парламента, после того как депутаты не услышали наших многочисленных обращений о том, что этого делать нельзя, так как Русский дом посещают тысячи людей, которые принимают участие в многочисленных культурных мероприятиях. Я намерена принять участие в заседании парламента, подойти к трибуне, заявить депутатам наше мнение и попросить их подумать, прежде чем принимать это неправильное решение», — сказала Лащенова в беседе с корреспондентом ТАСС.