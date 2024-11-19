Глава «Ростелекома» заявил, что в Сеть утекли данные всех россиян

Персональные данные каждого россиянина уже есть в Сети. С таким мнением выступил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте». Его слова передает ТАСС.
По словам Осеевского, данные о россиянах уже есть в даркнете, ими пользуются мошенники.
Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. И это, конечно, создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь.
Ранее председатель правления «Сбера» Станислав Кузнецов назвал более конкретные цифры. Он сказал, что в открытом доступе уже находится 3,5 млрд строк с персональными данными 90% взрослых россиян. При этом специалист отметил, что основным источником утечек оказались вовсе не кредитные организации, как считалось ранее. На них приходится всего 2%. Больше всего утечек допустили интернет-магазины и медицинские учреждения. Кузнецов добавил, что 2023 год оказался рекордным по количеству утечек. В 2024 году ситуация стала меняться, однако проблема утечек информации по-прежнему стоит остро. Большая часть данных используется для мошеннических звонков.
По данным «Лаборатории Касперского», в 2022 году в открытом доступе оказалось более 2 млрд записей с персональными данными. Больше всего утечек конфиденциальной информации происходило у ретейлеров и сервисов доставки. Большая часть конфиденциальной информации (64%) была раскрыта в результате хакерских атак на крупный бизнес. Лидерами по объему утекших данных стали сферы доставки (34%) и ретейла (14%). Значимой утечка считается в том случае, если скомпрометированными оказываются более 5 тыс. строк данных или она получила огласку в СМИ.
Пиковая активность мошенников приходится на будние дни с 9:00 до 18:00, а самый активный для мошенников день — четверг. При этом 5% мошеннических звонков выпадают на выходные дни, ранее сообщили в МТС. Кроме того, с июля по ноябрь 2024 года стало на 40% меньше жалоб на звонки злоумышленников. Теперь пользователи в среднем тратят порядка 40 секунд на разговор с аферистом. Только 2% звонков могут затянуться свыше чем 5 минут.