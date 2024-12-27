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Глава Рослесхоза рассказал о правильном выборе новогодней елки

Натуральные новогодние ели более экологичны, чем пластиковые. Об этом рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Источник: Freepik

Всего этом году арендаторы лесных участков по стране заготовили свыше 200 тыс. деревьев, сообщил глава Рослесхоза. Больше всего заготовлено в Приволжском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.

«Конечно, мы считаем, что натуральные елки более экологичны, чем пластиковые. Ель — это самое массовое новогоднее дерево в России. Оно имеет самый приятный хвойный запах. Но кто-то предпочитает пихты или другие породы», — сказал он.

За новогодним деревом лучше всего отправляться на новогодний базар, подчеркнул Иван Советников, поскольку за незаконную вырубку предусмотрен штраф с конфискацией.