Глава РФПИ высмеял слова Байдена об «изоляции» России из-за кадра с ШОС

Ранее был опубликован снимок дипломатического приема, предваряющего официальную программу саммита. В конце встречи лидеры стран-участниц позировали для совместной фотографии. Владимир Путин стоял в центре рядом с председателем КНР Си Цзиньпином, который принимает саммит. Расстановка на подобных мероприятиях имеет важное значение: считается, что в центре находятся те, кто наиболее близок принимающей стороне и чье влияние в мире значительно.