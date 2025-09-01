Популярные темы
Глава РФПИ высмеял слова Байдена об «изоляции» России из-за кадра с ШОС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартовал 31 августа в Тяньцзине. Он прокомментировал групповое фото лидеров стран — членов ШОС.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее был опубликован снимок дипломатического приема, предваряющего официальную программу саммита. В конце встречи лидеры стран-участниц позировали для совместной фотографии. Владимир Путин стоял в центре рядом с председателем КНР Си Цзиньпином, который принимает саммит. Расстановка на подобных мероприятиях имеет важное значение: считается, что в центре находятся те, кто наиболее близок принимающей стороне и чье влияние в мире значительно.

Кирилл Дмитриев сыронизировал по поводу изоляции России.

«“Изолированная” Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», — написал он в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram-канал Кирилла Дмитриева

Близко к главе КНР также оказался президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Где-то посередине стоял индийский премьер Нарендра Моди. Многие обратили внимание на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев оказался с краю.

«По центру понятно кто, Алиев немного сбоку, или мне кажется?» — пошутил журналист Анатолий Шарий.

Актриса Яна Поплавская назвала это фото «семейным». Ее слова приводит «Царьград».

«Как и на Аляске, в Китае президента России встречали с красной дорожкой. “Семейное” фото лидеров стран-участниц и партнеров ШОС, от которого трясет всех русофобов», — заявила Поплавская.

Комментируя другие кадры с ШОС, Кирилл Дмитриев заявил, что «никто не помнит Байдена-неудачника», сообщает РБК. Именно бывший президент США в 2022 году говорил о том, что Америка продолжит усиливать экономические издержки для России и ее изоляцию от мировой экономики.

Саммит ШОС продлится до 1 сентября включительно. В нем принимают участие лидеры более чем 20 стран и руководители 10 международных организаций.