Глава РФПИ пошутил о посещении Нью-Йорка

Дмитриев заявил, что посетил Нью-Йорк перед тем, как он стал коммунистическим.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично отметил, что посетил Нью-Йорк незадолго до того, как мегаполис стал «коммунистическим».

«Только что посетил Нью-Йорк, прямо перед тем, как он стал коммунистическим. Какая ирония», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания, виной тому — продолжающийся шатдаун. Всего программой продовольственной помощи (SNAP) пользуются около 42 миллионов жителей США — примерно один из восьми американцев.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства. Она также анонсировала выделение дополнительных 65 миллионов долларов на эти цели — на чрезвычайную продовольственную помощь. На сайте губернатора уточняется, что это 40 миллионов порций еды.

Талоны на продукты получают больше 3 миллионов жителей штата, добавила она.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.