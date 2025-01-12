Глава РАО поддержала ввод интегральной оценки в школах

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент Российской академии образования Ольга Васильева назвала разумным предложение о вводе интегральной оценки в школах. По ее словам, ЕГЭ не может быть единственным итогом обучения, нужно учитывать все достижения и способности ребенка в комплексе.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников школ интегральную оценку, которая учитывает знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником в учебной четверти или полугодии в ходе изучения соответствующего предмета. Он должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ, указал он.
«Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить в полной мере», — сказала президент РАО в интервью ТАСС.
Она обратила внимание, что к ребенку необходим более индивидуальный подход, подчеркнув, что для этого общество должно больше доверять школе и учителям, которые оценивают успехи ребенка.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что вопрос о возможности введения интегральной оценки обсудят в рамках подготовки стратегии развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.