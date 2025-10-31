В одном из шоу Ким Кардашьян выразила сомнения в реальности космической миссии. Она сослалась на теорию заговора и процитировала слова астронавта Базза Олдрина, который признавался, что «страшного момента на Луне не было, потому что все это не происходило».
На это заявление отреагировал исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи. В своих соцсетях он опубликовал цитату Кардашьян и заявил, что американцы были на Луне уже шесть раз. Чиновник также подчеркнул, что при Дональде Трампе была возобновлена программа Artemis, которая поможет выиграть США «еще одну космическую гонку».
Издание отмечает, что сомнения в подлинности высадки на Луну существуют давно и неоднократно проверялись. По мнению Института физики, все утверждения о фальсификации были опровергнуты с помощью фотоматериалов, радиационных и физических данных. Особенно убедительным доказательством являются 382 кг лунных пород, которые астронавты доставили на Землю и которые были независимо подтверждены лабораториями по всему миру, исключая любую конспирологию.