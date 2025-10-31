Издание отмечает, что сомнения в подлинности высадки на Луну существуют давно и неоднократно проверялись. По мнению Института физики, все утверждения о фальсификации были опровергнуты с помощью фотоматериалов, радиационных и физических данных. Особенно убедительным доказательством являются 382 кг лунных пород, которые астронавты доставили на Землю и которые были независимо подтверждены лабораториями по всему миру, исключая любую конспирологию.