Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава NASA поспорил с Ким Кардашьян о том, были ли американцы на Луне

NASA снова опровергает теорию заговора о том, что американцы не высаживались на Луну, а просто сняли все в павильоне.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В одном из шоу Ким Кардашьян выразила сомнения в реальности космической миссии. Она сослалась на теорию заговора и процитировала слова астронавта Базза Олдрина, который признавался, что «страшного момента на Луне не было, потому что все это не происходило».

На это заявление отреагировал исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи. В своих соцсетях он опубликовал цитату Кардашьян и заявил, что американцы были на Луне уже шесть раз. Чиновник также подчеркнул, что при Дональде Трампе была возобновлена программа Artemis, которая поможет выиграть США «еще одну космическую гонку».

Издание отмечает, что сомнения в подлинности высадки на Луну существуют давно и неоднократно проверялись. По мнению Института физики, все утверждения о фальсификации были опровергнуты с помощью фотоматериалов, радиационных и физических данных. Особенно убедительным доказательством являются 382 кг лунных пород, которые астронавты доставили на Землю и которые были независимо подтверждены лабораториями по всему миру, исключая любую конспирологию.