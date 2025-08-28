Глава МВД Франции заявил о приближении страны к финансовому краху

25 августа премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что собирается внести на голосование Национального собрания вопрос о доверии к правительству страны. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, в особенности подчеркнув неуклонное нарастание государственного долга. По его подсчетам, каждый час сумма госдолга Франции увеличивается на €12 миллионов, и уже достигла отметки в €3,4 триллиона.