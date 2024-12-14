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Глава Минздрава объяснил идею запрета скидок на алкоголь в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что запрет скидок на алкогольную продукцию может стать мерой по снижению потребления алкоголя в стране.

Источник: Газета.Ру

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, тарифная политика всегда влияет на потребление алкоголя, поэтому для его снижения необходим комплекс мер.

Незадолго до этого правительство поручило подготовить предложения о возможном запрете скидок на алкоголь.

Накануне стало известно, что в России ожидается увеличение цен на весь алкоголь, и это вызвано не только повышением акцизов. Как сообщил, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, подорожание алкоголя уже запланировано правительством на три года вперед.

Срок реализации поручения — до 15 апреля 2025 года. Среди ответственных исполнителей Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин России, Минсельхоз России.