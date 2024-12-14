Глава Минздрава объяснил идею запрета скидок на алкоголь в России

Накануне стало известно, что в России ожидается увеличение цен на весь алкоголь, и это вызвано не только повышением акцизов. Как сообщил, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, подорожание алкоголя уже запланировано правительством на три года вперед.