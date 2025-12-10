Глава Минюста отверг сравнение декабристов с иноагентами

«Сейчас часто по аналогии пытаются приравнять декабристов к иноагентам. Так вот, не были они иноагентами, и не были они и агентами иностранного влияния, они были субъектами иностранного влияния. Кстати, и Пестелю, и Муравьеву больше всего нравился североамериканский опыт, и, несмотря на различия в их фундаментальных актах, тем не менее, образцом являлась Конституция Соединенных Штатов Америки. И здесь хотел бы сказать, что вообще попытки переноса чужого опыта на российскую землю без учета нашей специфики никогда не имели успеха», — заметил министр.