Глава Минюста отверг сравнение декабристов с иноагентами

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Минюста России Константин Чуйченко считает неправильным сравнивать декабристов, устроивших вооруженное восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в столице Российской империи, с иноагентами. Об этом он заявил на проходящей в Минюсте научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего».
«Сейчас часто по аналогии пытаются приравнять декабристов к иноагентам. Так вот, не были они иноагентами, и не были они и агентами иностранного влияния, они были субъектами иностранного влияния. Кстати, и Пестелю, и Муравьеву больше всего нравился североамериканский опыт, и, несмотря на различия в их фундаментальных актах, тем не менее, образцом являлась Конституция Соединенных Штатов Америки. И здесь хотел бы сказать, что вообще попытки переноса чужого опыта на российскую землю без учета нашей специфики никогда не имели успеха», — заметил министр.
Глава Минюста привел в пример марксистскую теорию, сформированную на опыте европейских государств, которая в итоге «потерпела крах при реализации в нашей стране». По его словам, у каждого государства свой путь, и типовые модели могут помочь, только если учитывать исторические, культурные, экономические особенности той или иной территории.
«И это, кстати, прекрасно понимал Александр Первый, который даровал широкую автономию Польше и Финляндии, что стало действительно уникальным явлением в истории Российской империи. Польше была предоставлена конституция и статус Великого княжества с собственным сеймом, правительством и даже армией. Финляндии был дарован статус Великого княжества с собственным сеймом и сохранением правовой системы, основанной на шведских законах. А теперь представьте, что именно этого человека считали тираном и против него боролись и строили заговор изобретатели “Русской правды” с проектом жесточайшего решения национального вопроса в России, имею в виду уже упомянутого Павла Пестеля. И кто здесь тиран и узурпатор?», — спросил министр.
Он напомнил, что в разработанной декабристами «Русской правде» предусматривалась возможность независимости Польского государства на определенных условиях. «Также в делах Уголовного суда есть информация о планировавшемся декабристами присоединении ряда приграничных исконно русских территорий к Польше. На наш взгляд, этот сюжет нуждается в дополнительном непредвзятом изучении», — отметил Чуйченко.