Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку

Ранее сообщалось о планах внести в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на удалённый режим работы (при условии, что специфика работы позволяет работнику выполнять трудовую функцию дистанционно) на основании письменного заявления.