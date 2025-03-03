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Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Работодатели при взаимном согласии сторон уже могут переводить женщин с маленькими детьми на удалённую работу, это предусмотрено законодательством, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось о планах внести в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на удалённый режим работы (при условии, что специфика работы позволяет работнику выполнять трудовую функцию дистанционно) на основании письменного заявления.

«Сегодня такая возможность уже есть. При возможности, при взаимном согласии сторон, в рамках действующего трудового законодательства такое соглашение может быть достигнуто», — сказал Котяков.