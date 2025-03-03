Глава Минтруда объяснил, как матерям перейти на удаленную работу

Ранее обсуждался законопроект, который обязывает работодателей переводить беременных женщин и матерей с детьми до трех лет на дистанционный режим работы, если специфика их должности это позволяет. Это должно происходить на основании письменного заявления.
«Сегодня такая возможность уже есть. При возможности, при взаимном согласии сторон, в рамках действующего трудового законодательства такое соглашение может быть достигнуто», — отметил Котяков в разговоре с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о декретном отпуске на любом сроке беременности. На сегодняшний день врачи рекомендуют женщинам регистрироваться на сроке до 12 недель, желательно в первом триместре. Авторы нового законопроекта подчеркивают, что ранняя регистрация и предоставление декретного отпуска помогут лучше проводить диагностику, принимать меры для сохранения беременности и минимизировать возможные осложнения.