Глава Минтруда объяснил, как матерям перейти на удаленную работу

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о декретном отпуске на любом сроке беременности. На сегодняшний день врачи рекомендуют женщинам регистрироваться на сроке до 12 недель, желательно в первом триместре. Авторы нового законопроекта подчеркивают, что ранняя регистрация и предоставление декретного отпуска помогут лучше проводить диагностику, принимать меры для сохранения беременности и минимизировать возможные осложнения.