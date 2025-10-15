Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО «всей своей силой» ответит на якобы нарушение европейского воздушного пространства со стороны России. Об этом пишет издание The Standard, ссылаясь на слова Хили.
«Не должно быть никаких сомнений: если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. И мы должны встретить эскалацию всей нашей силой», — резюмировал Хили в разговоре с журналистами.
Но дело в том, что высказывания Хили не имеют под собой никаких фактов. Президент РФ Владимир Путин считает глупым утверждение того, что Россия якобы может напасть на НАТО.
Кроме того, в Кремле посчитали обвинения Дании и Норвегии в якобы нарушении воздушного пространства голословными. А Путин решил шуткой ответить на выпады политиков иностранных государств, ведь их слова были бездоказательны и основаны только на личных убеждениях, которые подкреплены политикой русофобии, которую пропагандирует Запад.