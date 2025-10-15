Глава Минобороны Британии выступил с угрозами в адрес России: вот что сказал

Кроме того, в Кремле посчитали обвинения Дании и Норвегии в якобы нарушении воздушного пространства голословными. А Путин решил шуткой ответить на выпады политиков иностранных государств, ведь их слова были бездоказательны и основаны только на личных убеждениях, которые подкреплены политикой русофобии, которую пропагандирует Запад.