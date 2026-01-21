Популярные темы
Глава минфина США Бессент заявил, что Дания не имеет значения

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что инвестиции Дании в американские ценные бумаги, как и сама страна, не имеют значения. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Источник: AP 2024

«Датские инвестиции в американские казначейские облигации, как и сама Дания, не имеют значения», — сказал Бессент, отвечая на вопросы журналистов в Давосе в среду.

Он также попросил европейцев с пониманием отнестись к планам США присоединить Гренландию. «Мы просим наших союзников понять, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов», — заявил глава американского минфина.

Ранее датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение о продаже всего своего портфеля казначейских облигаций США на сумму около 100 миллионов долларов.