Глава минфина США Бессент заявил, что Дания не имеет значения

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что инвестиции Дании в американские ценные бумаги, как и сама страна, не имеют значения. Об этом сообщает телеканал CNBC.
«Датские инвестиции в американские казначейские облигации, как и сама Дания, не имеют значения», — сказал Бессент, отвечая на вопросы журналистов в Давосе в среду.
Он также попросил европейцев с пониманием отнестись к планам США присоединить Гренландию. «Мы просим наших союзников понять, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов», — заявил глава американского минфина.
Ранее датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение о продаже всего своего портфеля казначейских облигаций США на сумму около 100 миллионов долларов.