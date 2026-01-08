Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном

Трамп также неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Позднее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. Издание Politico 8 января сообщило, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских сил на Гренландию.