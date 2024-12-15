Глава Минэкономики ФРГ предложил ввести налог для сверхбогатых

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии «зеленых» Роберт Хабек предложил ввести налог для миллиардеров, чтобы финансировать реконструкцию школ и инвестировать в школьное оборудование и персонал.
«Я не скрываю, что вижу источник финансирования, который мы до сих пор не использовали. Их не так много, но есть несколько миллиардеров, то есть действительно сверхбогатых», — сказал он в интервью газете Bild am Sonntag. «И если бы обложить налогом небольшую часть их активов, то было бы около 5−6 млрд евро», — констатировал Хабек. Если бы эти средства использовались для образования, то как считает министр, «это имело бы смысл, потому что образование также обеспечивает доступ к карьерному росту».
Глава Минэкономики считает, что в стране «строительный рынок полностью развалился, жилья, особенно доступного ценового сегмента, не хватает». «Я хотел бы изменить это в будущем», — утверждал он.
По данным исследования журнала Manager Magazin, в Германии насчитывается 249 миллиардеров. Однако налоги не могут взиматься по назначению. Ответственность за школьную политику несут федеральные земли, а за строительство школ — местные власти.
Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция в стране ускорилась, составив 2,2% в годовом исчислении. Уровень инфляции увеличивается второй месяц подряд. Эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) спрогнозировали сокращение ВВП страны на 0,2% в 2024 году и лишь минимальный рост на 0,2% в 2025 году. Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году до 0,2%.