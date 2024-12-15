Глава Минэкономики ФРГ предложил ввести налог для сверхбогатых

«Я не скрываю, что вижу источник финансирования, который мы до сих пор не использовали. Их не так много, но есть несколько миллиардеров, то есть действительно сверхбогатых», — сказал он в интервью газете Bild am Sonntag. «И если бы обложить налогом небольшую часть их активов, то было бы около 5−6 млрд евро», — констатировал Хабек. Если бы эти средства использовались для образования, то как считает министр, «это имело бы смысл, потому что образование также обеспечивает доступ к карьерному росту».