Глава МИД Венгрии посетил собор в Москве перед переговорами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил римско-католический собор в Москве.

Источник: szijjarto.peter.official

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил римско-католический собор в Москве. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Особое начало: на утренней мессе, которую отец Даниил отслужил на латыни, мы помолились о мире в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, где находится католическая община в Москве», — отметил Петер Сийярто.

Петер Сийярто прибыл в Москву в составе большой делегации для обсуждения экономических вопросов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что прекращение военных действий и договоренности между Москвой и Вашингтоном способны переломить ситуацию и привести к «интеграции России мировую экономику и отмене санкций».

В конце октября Орбан приезжал в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в переговорах по Украине и мирном урегулировании. Также премьер-министр обсудил с российским лидером вопрос в обеспечении Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год.

