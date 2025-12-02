Глава МИД Украины призвал «заставить» Москву прекратить конфликт

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.