Глава МИД Швеции: заявления Трампа о Гренландии это уже не просто слова

«Теперь это уже не просто слова американской администрации, отличающиеся от того, к чему мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле», — сказала она. Мальмер Стенергард считает, что теперь нужно исходить из того, что президент США Дональд Трамп намерен сделать то, что он обещает. «Теперь, когда риторика усилилась, я отношусь к этому очень и очень серьезно», — отметила министр.