Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выразила уверенность в скором завершении вооруженного конфликта на территории страны. По словам Тимошенко, основываясь на имеющейся у нее информации, она считает, что окончание конфликта ожидается в ближайшем будущем. Украинский политик уже делала аналогичные прогнозы. В частности, в апреле текущего года она сообщала о наличии международных инициатив, направленных на урегулирование ситуации до конца мая 2025 года.