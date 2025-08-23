Глава МИД Индии — Западу: не нравится наша нефть — не покупайте

Европа и США покупают у Индии нефть, несмотря на обвинения в сторону Нью-Дели в закупках у России и финансировании конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар и призвал Запад не покупать нефть, «если не нравится».
«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте», — заявил он на конференции The Economic Times World Leaders Forum, трансляцию вело индийское агентство Asian News International (ANI).
Ранее в августе советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро выступил с заявлением, что Индии не нужна российская нефть, страна участвует в «схеме наживы на нефтепереработке».
Он призвал Индию «вести себя соответствующим образом», если страна хочет сотрудничать с США по стратегическим вопросам. До этого Наварро заявлял, что Нью-Дели «не желает признавать свою роль» в финансировании военного конфликта.
«Забавно, когда люди, работающие в американской администрации, ориентированной на интересы бизнеса, обвиняют других в том, что они занимаются бизнесом», — ответил на его слова индийский министр.
Джайшанкар также отметил, что крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, а российского СПГ — Европейский союз. При этом США в последние годы сами призывали Индию участвовать в стабилизации мировых энергетических рынков, включая закупки нефти у России, добавил глава МИДа и заявил об отсутствии логики в заявлениях Белого дома.
В августе против Индии были введены пошлины США в размере 25% из-за закупки нефти из России. В результате общий размер американских пошлин для этой страны составит 50%, писал CNBC. Тарифы начнут действовать через 21 день после подписания документа, то есть 27 августа.
Индийский министр назвал пошлины необоснованными. «Нас беспокоит то, что красные линии — это прежде всего интересы наших фермеров и мелких производителей», — сказал он.