Глава МИД Эстонии сравнил Европу с «ленивым толстым котом»

ВИЛЬНЮС, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам, что Европа больше не может быть «ленивым толстым котом».
«Мы (страны ЕС — прим. ТАСС) больше не можем быть ленивым толстым котом, который лишь ждет, когда кто-то придет на нашу защиту», — заявил Цакхна во время мероприятия. По мнению главы МИД, Европе «необходимо проснуться». Цакхна заявил, что страны ЕС обязаны «взять на себя большую ответственность и больше инвестировать в оборону».
14 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая перед представителями военной промышленности на конференции по безопасности в Брюсселе, сообщил, что Еврокомиссия намерена более чем в пять раз увеличить военный бюджет ЕС в рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028−2034 годы. По его словам, военные расходы Евросоюза в 2028—2034 годы предлагается довести до €131 млрд по сравнению с €25,5 млрд, заложенными в бюджетном плане на 2021−2027 годы.