Глава МИД Эстонии сравнил Европу с «ленивым толстым котом»

14 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая перед представителями военной промышленности на конференции по безопасности в Брюсселе, сообщил, что Еврокомиссия намерена более чем в пять раз увеличить военный бюджет ЕС в рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028−2034 годы. По его словам, военные расходы Евросоюза в 2028—2034 годы предлагается довести до €131 млрд по сравнению с €25,5 млрд, заложенными в бюджетном плане на 2021−2027 годы.