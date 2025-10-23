Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Чехии заявил перед отставкой, что Бабиш станет «марионеткой Орбана»

Уходящий министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что в случае прихода к власти лидер движения ANO Андрей Бабиш может оказаться под влиянием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и нанести ущерб международной репутации страны. Об этом он сказал в интервью Politico.

Источник: AP 2024

По словам Липавского, Бабиш «живет мечтой о сильном лидере, который стучит ботинком по столу, накладывает вето и делает вид, что добивается особых условий для Чехии», однако, как подчеркнул министр, «реальная европейская политика работает по-другому».

Глава МИД отметил, что курс Бабиша, вероятно, будет напоминать действия Орбана, который находится в постоянном конфликте с Еврокомиссией — от вопросов верховенства закона до поддержки Украины.

«Он не будет Орбаном, он будет марионеткой Орбана», — заявил Липавский.

Министр также выразил опасения, что с приходом Бабиша к власти Чехия ослабит поддержку Киева, так как политик критикует инициативу по поставкам боеприпасов и выступает против выделения Украине новых средств. По его словам, в новом правительстве возможны «антиукраинские заявления» и сближение с правыми партиями по образцу MAGA и «Альтернативы для Германии».

Андрей Бабиш: справка.

Андрей Бабиш — бывший премьер-министр Чехии и один из самых влиятельных политиков страны. Миллиардер и основатель движения ANO («Акция недовольных граждан») уже возглавлял правительство с 2017 по 2021 год, а сейчас рассматривается как основной претендент на пост премьера после следующих выборов.

Бабиш известен прагматичным подходом к внешней политике. Он критически высказывался о санкциях против России, призывал к «мирным переговорам» по Украине и нередко вступал в полемику с Брюсселем, что сближает его с венгерским лидером Виктором Орбаном.

Его оппоненты опасаются, что возвращение Бабиша к власти приведёт к развороту Чехии в сторону евроскептицизма и ослаблению поддержки Украины. Сам политик утверждает, что выступает за «национальные интересы» страны и более независимую позицию в ЕС.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше