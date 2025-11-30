Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа об ядерных испытаниях

«Я рассматриваю это как политическое заявление в ответ на заявления других лидеров. А потом посмотрим, какие конкретные действия последуют за этими словами… Необходима президентская дипломатия. Трамп и (президент РФ Владимир) Путин на встрече на Аляске обсуждали возможное возобновление переговоров по ядерной проблеме. Международная разрядка всегда является результатом дипломатии: чем больше дипломатии на высоком уровне, тем меньше разрабатывается новых видов оружия», — сказал он в интервью итальянской газете Repubblica.