Глава комитета СФ Карасин оценил идею создания «Совета мира»

«Но, как и любая идея, она нуждается в выяснении всех деталей. Без чего она просто плакат на стене. Тем более, что у нас есть ООН — об этом говорилось неоднократно в комментариях нашего МИД. И мы должны всё-таки соблюдать те договоренности, которые 80 лет назад были созданы странами-победителями во Второй мировой войне. Но сама идея создания коллектива, который может в позитивную сторону влиять на международную обстановку, будь то сектор Газа или кризис на Украине, это неплохо. Это надо обсуждать», — сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.