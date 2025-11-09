Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

Легенда гласит, что однажды наступит день, когда беркут нападет на кондора и попытается расправиться с ним. Если это случится, ягуар, который спал множество поколений, пробудится. «Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда», — сказал президент Колумбии.
Он обратился к госсекретарю США Марко Рубио и президенту США Дональду Траму и заявил, что в случае, если эта легенда правдива, им нужно быть осторожными, когда они будут пересекать «Карибское море Освободителей».
По словам Петро, в Карбиском море живут народы, которые привыкли к ураганам, поэтому они могут сами вырваться на свободу, словно ураган. «Не пробуждайте ягуара», — заключил он.