Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

Колумбия может дать ответ США, если страна будет вмешиваться во внутренние дела государства, заявил президент Густаво Петро. Он перед собравшимися на митинге напомнил легенду о беркуте и кондоре.

Источник: AP 2024

Легенда гласит, что однажды наступит день, когда беркут нападет на кондора и попытается расправиться с ним. Если это случится, ягуар, который спал множество поколений, пробудится. «Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда», — сказал президент Колумбии.

Он обратился к госсекретарю США Марко Рубио и президенту США Дональду Траму и заявил, что в случае, если эта легенда правдива, им нужно быть осторожными, когда они будут пересекать «Карибское море Освободителей».

По словам Петро, в Карбиском море живут народы, которые привыкли к ураганам, поэтому они могут сами вырваться на свободу, словно ураган. «Не пробуждайте ягуара», — заключил он.

Ранее США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро. Минфин США объяснил, что Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность.

