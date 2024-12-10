Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране

Однако глава Фонда ВЦИОМ подчеркнул, что в последнее время в обществе изменилось отношение к семейным ценностям: если еще 10 лет назад большинство россиян считали, что идеальная семья — это семья, в которой двое детей, то сейчас более 50% граждан заявляют, что детей должно быть трое и больше.