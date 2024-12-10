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Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, но и того же желают своим детям, в 2014 году этот показатель составлял 72%, сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью сайту «Аргументы и факты».

Источник: © РИА Новости

«Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, они желали бы этого и для своих детей (84%). За десять лет такая позиция укрепилась в обществе (2014 год — 72%)», — сказал Абрамов.

По его словам, государство в последние годы многое делает для того, чтобы на первый план у молодежи выходили такие традиционные ценности, как семья и дети, чтобы молодые россияне хотели делать что-то для своей страны.

Глава Фонда ВЦИОМ отметил, что в настоящее время тревожит ситуация, когда россияне моложе 45 лет активно продвигают идеологию потребительства и «жизни для себя».

«Эта западная идеологема пришла к нам лет тридцать назад, она пропагандировалась СМИ, кино и мультфильмами, играми и шоу-бизнесом. И она действительно воспитывает эгоистов», — подчеркнул Абрамов.

Он считает, что на снижение рождаемости в большей степени влияют не материальные факторы, а желание «пожить в свое удовольствие».

«За минувшее десятилетие в возрастной категории 18—24 года практически в 7 раз больше стало тех, кто утверждает, что семья может быть вообще без детей: было 3%, стало 20%. Так что распространение идей чайлдфри — это серьезная тенденция, которая захватила как раз наших молодых людей», — рассказал Абрамов.

Однако глава Фонда ВЦИОМ подчеркнул, что в последнее время в обществе изменилось отношение к семейным ценностям: если еще 10 лет назад большинство россиян считали, что идеальная семья — это семья, в которой двое детей, то сейчас более 50% граждан заявляют, что детей должно быть трое и больше.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.