Глава Евросовета, говоря о финансах для Киева, не упомянул активы России

БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам европейского саммита заявил, что страны ЕС найдут средства на финансирование Украины в 2026—2027 годах, но активы РФ он не упомянул.
«ЕС намерен удовлетворять неотложные финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных усилий», — написал Кошта в соцсети X.
Тот факт, что использование российских активов в интересах Украины главой Евросовета не упоминается, свидетельствует о провале планов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен убедить Бельгию согласиться на ее предложение о репарационном кредите Киеву.