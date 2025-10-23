Популярные темы
Глава Евросовета, говоря о финансах для Киева, не упомянул активы России

Кошта: ЕС найдет средства на финансирование Украины.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам европейского саммита заявил, что страны ЕС найдут средства на финансирование Украины в 2026—2027 годах, но активы РФ он не упомянул.

«ЕС намерен удовлетворять неотложные финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных усилий», — написал Кошта в соцсети X.

Тот факт, что использование российских активов в интересах Украины главой Евросовета не упоминается, свидетельствует о провале планов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен убедить Бельгию согласиться на ее предложение о репарационном кредите Киеву.