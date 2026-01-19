Глава учебного центра МВД арестован после инцидента с гранатой

Напомним, по данным следствия, начальник центра разрешил провести семинарское занятие в актовом зале, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы. 15 января преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. В итоге произошел хлопок, началось возгорание, в связи с чем пострадали слушатели Центра. От ожогов и отравления угарным газом скончалась одна из пострадавших. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек.