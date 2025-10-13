Глава Бюро нацбезопасности Польши Ценцкевич: Варшава ведет войну с Москвой

Тогда на польской территории были арестованы более десяти белорусов и украинцев по подозрению в шпионаже в пользу России. Белорусский президент Александр Лукашенко, в свою очередь, говорил, что Польша арестовывает граждан по делу о шпионаже, чтобы потом обменять их на «кого-то» в России или Белоруссии.