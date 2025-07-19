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Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья спрогнозировал ее роспуск

Азербайджанская диаспора Подмосковья, вероятнее всего, будет расформирована, так как в существующих обстоятельствах никто не хочет там работать. Об этом рассказал глава организации Эльшан Ибрагимов, который ранее был лишен гражданства России за угрозу национальной безопасности и депортирован из страны.

Источник: Reuters

По словам Ибрагимова, диаспору могут распустить, поскольку никто не хочет больше там работать.

«Угроза национальной безопасности. [Диаспору] скорее всего распустят, потому что в нынешней ситуации никто не хочет работать», — сказал Ибрагимов в разговоре с Газета.ru.

Председателя региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства 4 июля. Кроме того, вскоре мужчину депортировали из России.

Утром 27 июня в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели масштабные задержания уроженцев Азербайджана, являющихся гражданами РФ. Впоследствии под стражу были взяты пятеро братьев Сафаровых, а также Гянджиев, Лалаев и Абасов. Указанные лица подозреваются в причастности к убийству предпринимателя Пашаева, совершенному в 2001 году, покушению на жизнь Фехруза в 2010 году, а также в расправе над их знакомым в 2011 году. Как сообщает СК РФ, один из подозреваемых дал признательные показания и предоставил информацию о деятельности группы.

Однако задержания привели к международному резонансу. МИД Азербайджана обратился к российским властям с просьбой провести всестороннее расследование произошедшего.