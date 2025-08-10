Глава азербайджанской диаспоры Шихлинский сдает членов ОПГ, пытаясь спасти сына

Как сообщает «Царьград», после доставки подозреваемого из Москвы в Екатеринбург он дал показания, в том числе против своих соотечественников, которые были ранее задержаны по делу о причастности к этническому ОПГ, которому инкриминируют обвинения в торговле наркотиками, а также в убийствах и покушениях на убийство.