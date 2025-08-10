Глава азербайджанской диаспоры Шихлинский сдает членов ОПГ, пытаясь спасти сына

Как сообщает «Царьград», после доставки подозреваемого из Москвы в Екатеринбург он дал показания, в том числе против своих соотечественников, которые были ранее задержаны по делу о причастности к этническому ОПГ, которому инкриминируют обвинения в торговле наркотиками, а также в убийствах и покушениях на убийство.
Ранее азербайджанская сторона обвиняла Россию в «недопустимом насилии» по отношению к уроженцам республики. Сейчас же сам Шихлинский сдал своих, рассказав правоохранителям о преступной деятельности своих соотечественников.
По данным СМИ, Шихлинский добровольно покинул территорию азербайджанского посольства в Москве, где скрывался от российского правосудия. Нежелание сдавать своих и отстаивать интересы руководства Азербайджана отошло на второй план, когда речь зашла о его собственном сыне.
Мутвалы Шихлинский обвиняется в наезде на оперативника ФСБ во время задержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). О его задержании стало известно в середине июля. В столь непростой ситуации Шихлинский-старший отдал предпочтение родственным связям, нежели государственным интересам.
Напомним, волна задержаний выходцев из Азербайджана прошла в июне в Екатеринбурге. Тогда задержали более 50 человек, но часть из них после допроса была отпущена на свободу. Это вызвало острую реакцию Баку. Вскоре силовики нагрянули и к Шихлинскому, которого также доставили на допрос.
1 июля глава азербайджанской диаспоры вновь был задержан, но на этот раз уже вместе с сыном. В связи с наездом на оперативника ФСБ Шихлинского-младшего отправили в СИЗО, а его отца отпустили. Предположительно, после этого глава диаспоры отправился в Москву и скрывался в здании посольства Азербайджана.