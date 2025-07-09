Глава Абхазского фонда кино обвинил россиян в нищебродстве, но сам банкрот и просит маткапитал в РФ

В обличении туристов из России отличился директор «Фонда кино Абхазии» Александр Басария. Он сам оказался безнадежным должником в России: его безуспешно искали приставы по долгу размером 430 тысяч рублей, и более того — арбитражный суд Краснодарского края в 2024 г признал его банкротом. Его текущие причитания связаны с тем, что под угрозой его такси-бизнес — знаменитых скоростных абхазских такси. Супруга Басария и он сам также недовольны тем, что на живущих в Абхазии граждан РФ обделяют соцподдержкой. Так, они требуют материнский капитал.
В целом же за ставшей регулярной критикой «нищих туристов из России» просвечивается желание республики оставить все как есть и продолжать получать щедрые субсидии из бюджета РФ.
Не платил налоги России, занимался такси и стеклотарой
В российские медиа залетели слова директора Фонда развития национального кинематографа Абхазии Александра Басария — об опасности того, что все больше туристов из РФ приезжает по бюджетным путевкам через российских, а не абхазских туроператоров, что им в путевку включают трансфер (такси), что пользуются туристы почти исключительно инфраструктурой отелей, почти никуда не ходят в своих «анклавах», пожаловался Басария в соцсетях. Особенно Басария беспокоит демпинг, то есть снижение цен.
Многие СМИ процитировали, якобы Басария назвал россиян «угрозой национальной безопасности», но он этого не говорил, описав так в целом ситуацию увеличения влияния российских туроператоров и неких «олигархов». Это дало повод Басарию заявить, что его слова переврали, в том числе грузинские враждебные силы.
41-летний Басария гражданин России, ранее занимался бизнесом в РФ: в 2015—2021 годах он был гендиректором ООО «Южная стеклотарная компания», и кроме того, у него в 2018—2021 годах был зарегистрирован ИП в Краснодарском крае по части такси.
Его регулярно объявляли в розыск российские приставы, на сумму около 70 тыс. руб. в 2018—2021 годы — Басария игнорировал автоштрафы, налоги и прочие обязательные платежи, всего было как минимум 11 исполнительных производств, по данным базы «Контур. Фокус».
Последнее исполнительное производство и на текущий момент видимое в базе судебных приставов — на 430 тыс. рублей — было открыто в 2023 г. По данным ФССП, Басарию приставы не смогли найти и прекратили дело; так как живет он в Абхазии.
Как следует из картотеки мирового суда Тимашевского района Краснодарского края (здесь прописка Басарии), эти 430 тыс. рублей он оказался должен фирме ООО «Филберт» по договору займа. Речь о коллекторской компании Filbert. В итоге она подала на Басарию банкротный иск и должника признали банкротом к 2024 г., но сведений о том, удалось ли хоть что-то взыскать и продать на торгах, в карточке дела ожидаемо нет.
Басария называет себя директором и учредителем службы заказа такси «А-Такси», также выступает ее представителем в соцсетях. Он предпочитает вести дела через жену: на сайте оператора такси значатся реквизиты его супруги Эллы Хеция (в феврале 2025 г. она встала на учет и в краснодарской налоговой инспекции).
Также становится понятно, почему Басарию так беспокоят российские инвестиции в Абхазию и демпинг. Недавно он публиковал призыв от «Союза ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия» запретить негражданам Абхазии заниматься бизнесом в сфере перевозок. Есть обоснованные опасения, что в республику войдут такие крупные компании-агрегаторы такси, говорится в обращении организации.
Крайне любопытно, что Элла Хеция указала в своем профиле в соцсети место работы «администрация Краснодара», и кроме того, является активисткой в борьбе за предоставление абхазам социальных льгот в России: «24 июня в 10 часов у администрации Президента общий сбор матерей Абхазии. По вопросу решения проблемы пособий РФ».
Сам Басария в постах в соцсети тоже уделяет внимание недообеспеченности абхазов российскими льготами, например материнским капиталом:
Требовательный иждивенческий подход
Политолог Дмитрий Родионов отмечает, что активность Басарии и ранее уволенной абхазской чиновницы отражают, конечно, не официальную позицию властей, но популярные настроения среди абхазских элит.
«Это частные мнения, но они показывают определенную тенденцию. Абхазия хочет состоятельных туристов, которые тратят большие деньги там, а потом молча уезжают, ни в коем случае не выражая никаких претензий по поводу качества сервиса или инфраструктуры, которые находятся в плачевном состоянии», — отметил эксперт в разговоре с ВФокусе. Он добавил, что подобные заявления могут быть частью общего давления на Москву для получения преференций.
Экономика Абхазии, по словам Родионова, остается слабой, а туризм — одной из немногих статей дохода. Несмотря на это республика настороженно относится к российским инвестициям, опасаясь утраты контроля над курортами и потери независимости. «Абхазия боится стать вторым Сочи, где россияне выкупят все», — поясняет политолог. При этом без внешнего капитала развитие инфраструктуры невозможно.
История с развитием туристической инфраструктуры осложняется и коррупцией: часть российской финансовой помощи, по мнению эксперта, оседает в карманах местных элит и «даже не доходит до границы». Это усиливает зависимость Абхазии от внешней поддержки, но не решает внутренних проблем.
— Потребительское отношение к России корнями уходит в СССР, когда республиканские элиты жили в общем-то за счет союзного центра. Абхазия была одной из самых богатых республик, при этом ее экономический вклад в общую экономику был ничтожен. Сейчас ситуация изменилась, они теперь независимые со своей собственной экономикой, если ее можно так назвать, потому что она до сих пор в руинах. Но они до сих пор считают, что Москва должна им помогать безвозмездно, как в советские времена. При этом абсолютно не готовы к равноправному партнерству, — заключил Родионов.
Убежденность в особой уникальности и обостренный патриотизм — часть местного менталитета. К примеру, в качестве кинодеятеля Басария гордится «документальный фильмом» о поисках ни много ни мало Святого Грааля в Абхазии. Завязка такова: «немцы утверждали, что первым Грааль был у абхазов»:
Фильм повествует о вечных поисках Святого Грааля. Поисками Грааля в Абхазии занимались немцы и нашли много важной информации. Они утверждали, что первым Грааль был у абхазов. Но откуда такая версия и чем она подкреплена, нацисты информацию уничтожили. Команда искателей начала искать следы по ключам из русских сказок и фольклора абхазов. И было найдено такое, что проливает свет на всю эту историю вокруг Грааля и его значение.
.
Кое-какая самоирония у эксцентричного и очень требовательного Басарии есть — он выложил характерный абхазский мем со своим участием:
Дарья Байкова, Тарас Подрез