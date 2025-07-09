Глава Абхазского фонда кино обвинил россиян в нищебродстве, но сам банкрот и просит маткапитал в РФ

— Потребительское отношение к России корнями уходит в СССР, когда республиканские элиты жили в общем-то за счет союзного центра. Абхазия была одной из самых богатых республик, при этом ее экономический вклад в общую экономику был ничтожен. Сейчас ситуация изменилась, они теперь независимые со своей собственной экономикой, если ее можно так назвать, потому что она до сих пор в руинах. Но они до сих пор считают, что Москва должна им помогать безвозмездно, как в советские времена. При этом абсолютно не готовы к равноправному партнерству, — заключил Родионов.



Убежденность в особой уникальности и обостренный патриотизм — часть местного менталитета. К примеру, в качестве кинодеятеля Басария гордится «документальный фильмом» о поисках ни много ни мало Святого Грааля в Абхазии. Завязка такова: «немцы утверждали, что первым Грааль был у абхазов»: