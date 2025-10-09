Глава МИД Польши призвал говорить с Россией, как Рейган с Горбачевым

В качестве примера он привел переговоры между президентом Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Сикорский утверждает, что положившие конец холодной войне переговоры не могли бы состояться, если бы Рейган «не использовал слабость СССР», оказывая военное и экономическое давление.
По его словам, этот двухступенчатый подход сработал и в итоге Советский Союз начал переговоры.
«Для этого необходимо продолжать оказывать Украине финансовую и военную поддержку и подрывать основы российской военной экономики. Хорошим началом было бы, если бы самопровозглашенные последователи MAGA в Венгрии и Словакии прислушались к Трампу и прекратили покупать российскую нефть, а также наконец использовали более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе», — написал Сикорский.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов.