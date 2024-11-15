Гладиаторы-смертники и белые статуи: семь мифов о Древнем Риме

С момента основания в 31 году до нашей эры Древний Рим оказывает огромное влияние как на средиземноморскую культуру, так и на кинематограф. Но что, если Рим, который, как нам кажется, мы знаем, — со смертоносными аренами, декадансом и мраморными статуями — это скорее вымысел, чем реальность?
В National Geographic рассказали о семи мифах о Древнем Риме.
Миф № 1: Гладиаторы всегда сражались насмерть
В фильмах гладиаторские бои всегда изображаются как «убей или будешь убит». Однако на самом деле не каждый бой был смертельным.
Дело в том, что смерть бойцов на арене не имело никакого смысла, так как мертвый гладиатор не сможет зарабатывать деньги. Каждая смерть приносила финансовые потери ланисте — человеку, который владел, нанимал и содержал труппу гладиаторов.
Но гладиаторские бои не были безопасными. Они часто приводили к серьезным травмам и инфекциям, сопровождающим их.
Миф № 2: В вомитории римляне избавлялись от последствий переедания
Согласно распространенному стереотипу, древние римляне увлекались пиршествами. Они ели так много, что при каждом доме была специальная комната, вомиторий, чтобы избавиться от последствий переедания.
Рвотные чаши действительно существовали, но они не имели ничего общего с рвотой. Они были архитектурной особенностью амфитеатров и арен. Эти пространства позволяли зрителям входить в здание и выходить из него.
Миф № 3: Римские статуи были белыми
Большинство людей представляют древнеримские статуи как изваяния из гладкого белого мрамора. Но это скорее исключение, чем правило.
Художники наносили на мраморные изделия слои яркой краски, чтобы изобразить все — от оттенков кожи до бакенбард.
Со временем краска выцветала, и сегодня скульптуры кажутся бесцветными.
Миф № 4: Нерон играл на скрипке, пока Рим горел
Нерона, правившего с 54 по 68 год нашей эры, вспоминают как одного из самых печально известных императоров в истории. И один из устойчивых мифов гласит, что во время Великого пожара в Риме в 64 году нашей эры Нерон играл на скрипке.
Этот факт не доказан, так как пожар был описан спустя долгое время после него, то есть очевидцев не осталось в живых. Более того, скрипка появилась только в начале XVI века.
Миф № 5: Все в Риме выглядели и говорили одинаково
На пике своего могущества во II веке Римская империя простиралась от современной Англии до Турции. Она включала в себя разные народы, культуры и языки, в том числе арамейский, греческий и галльский.
Люди перемещались и внутри империи. В 1901 году в Йорке, Англия, были обнаружены останки знатной римлянки. Более века спустя ученые определили, что она, скорее всего, была родом из Северной Африки. У Адрианова вала, широко известного как граница Римской Британии, служили африканские солдаты.
Даже императоры не всегда были родом с итальянского полуострова. Траян родился на территории современной Испании, а Септимий Север — на территории современной Ливии.
Миф № 6: Раннехристианских мучеников в основном убивали в Колизее
Нет никаких исторических свидетельств тому, что раннехристианских мучеников в основном убивали в Колизее. Однако есть подтверждение того, что в других местах в Риме, например, Большом цирке, проводились религиозные казни.
Тем не менее, рассказы о мученической смерти в Колизее появились в V веке, когда христианство уже стало официальной религией. К XVI веку католическая церковь превратила Колизей в священное место, предположительно облитое кровью мучеников.
Миф № 7: Рим пал в 476 году нашей эры
Согласно общепринятой версии, Римская империя пала в V веке, когда германский король Одоакр сверг императора Ромула Августула.
Технически это не было концом Римской империи. В 330 году нашей эры империя разделилась на две части: Западную империю со столицей в Риме и Восточную империю со столицей в Константинополе.
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