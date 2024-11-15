Гладиаторы-смертники и белые статуи: семь мифов о Древнем Риме

С момента основания в 31 году до нашей эры Древний Рим оказывает огромное влияние как на средиземноморскую культуру, так и на кинематограф. Но что, если Рим, который, как нам кажется, мы знаем, — со смертоносными аренами, декадансом и мраморными статуями — это скорее вымысел, чем реальность?