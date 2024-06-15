Гизер Батлер заявил, что реюнион Black Sabbath «вне зоны их контроля»

Загвоздка, по словам Батлера, заключается в барабанщике Black Sabbath Билле Уорде. Музыкант не смог сходу назвать обстоятельства, в которых его бывший коллега был бы вернуться к работе. Он отметил, что ударник согласится присоединиться лишь в том случае, если исполнит вживую только пару песен. Если группа решится на запись нового альбома, Уорд, по мнению Батлера, согласится лишь в том случае, если ему не придется далеко ехать. Его слова приводит Blabbermouth.