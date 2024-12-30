Гитарист John 5 признался, что был потрясен игрой Эдди Ван Халена

Выступающий сейчас с глэм-металистами Mötley Crüe гитарист John 5 рассказал, что при знакомстве с музыкой хард-рок-группы Van Halen его искренне потрясла игра покойного Эдди Ван Халена. Он также отметил, что дебютный одноименный альбом Van Halen — один из его самых любимых лонгплеев.