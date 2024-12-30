Гитарист John 5 признался, что был потрясен игрой Эдди Ван Халена

Выступающий сейчас с глэм-металистами Mötley Crüe гитарист John 5 рассказал, что при знакомстве с музыкой хард-рок-группы Van Halen его искренне потрясла игра покойного Эдди Ван Халена. Он также отметил, что дебютный одноименный альбом Van Halen — один из его самых любимых лонгплеев.
Во время интервью для подкаста AXS TV «Vinyl Obsession» гитарист пояснил, чем именно его привлекла игра Эдди.
Все дело в руках, просто в руках. В его атаке. В его игре. Вот почему он звучит как Эдди.
John 5 гитарист.
Ранее Алекс Ван Хален заявил, что у Van Halen остались демо на «три или четыре альбома». Напомним, что группа прекратила свое существование в 2020 году после смерти Эдди.