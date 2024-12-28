Гитарист Disturbed назвал The Light любимой песней из репертуара группы

Гитарист Disturbed Дэн Донеган рассказал, какая композиция из творчества коллектива ему больше всего по душе. От отметил, что любимую композицию выбрать сложно, поскольку каждая из них имеет глубокое личное значение. Однако он выделил песню The Light, назвав ее «особенной».