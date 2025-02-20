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Гипотезу о личности «болотного человека» опровергли. Поразительные факты

Изначально возраст и пол останков определили неправильно.

Источник: Police Service of Northern Ireland

Гипотезу о личности «болотного человека» опровергли, пишет Independent. Оказалось, что пол и возраст умершего были определены ошибочно. Исследование возглавила музейная служба Северной Ирландии Национальные музеи NI.

Останки нашли в 2023 году возле деревни Беллаги в графстве Лондондерри. Сначала эксперты решили, что это мальчик-подросток, умерший в возрасте 13−17 лет. Радиоуглеродный анализ, проведенный в лаборатории Королевского университета в Белфасте (Queen’s University Belfast), установил, что человек скончался 2000−2500 лет назад.

Недавний остеологический анализ показал, что останки принадлежат не юноше, а девушке, которой на момент смерти было 17−22 года. Рост женщины достигал 1,6 м. По уточненным данным, останки датируются 343 годом до н.э. — 1 годом до н.э.

Женщина умерла насильственной смертью — ее обезглавили, отрубленный череп археологи до сих пор не нашли. Предположительно, девушку убили в связи с каким-либо ритуалом либо ее принесли в жертву. Эйлин Мёрфи, профессор археологии в Школе естественной и искусственной среды при Королевском университете, предположила, что череп могли забрать проводившие ритуал люди, а тело осталось на месте убийства, где его нашли спустя 2000 лет.

Археолог Ниам Бейкер называет открытие одним из самых важных в Северной Ирландии. Обычно на этой территории в болотах находили древние останки мужчин, так что новые данные показывают, насколько редкой оказалась находка 2023 года.