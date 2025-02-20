Гипотезу о личности «болотного человека» опровергли. Поразительные факты

Женщина умерла насильственной смертью — ее обезглавили, отрубленный череп археологи до сих пор не нашли. Предположительно, девушку убили в связи с каким-либо ритуалом либо ее принесли в жертву. Эйлин Мёрфи, профессор археологии в Школе естественной и искусственной среды при Королевском университете, предположила, что череп могли забрать проводившие ритуал люди, а тело осталось на месте убийства, где его нашли спустя 2000 лет.