«Гипертония может убить». Кардиолог Погосова развеяла заблуждения о давлении

К сожалению, многие из нас считают гипертонию не болезнью, а одним из признаков старения. На самом деле высокое давление может стать фатальным — гипертония убивает не меньше людей, чем онкология.
Наш эксперт — врач-кардиолог, заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии, руководитель лаборатории профилактической кардиологии НМИЦК им. академика Е. И. Чазова, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова.
130 — предел
Елена Нечаенко, aif.ru: Нана Вачиковна, почему гипертония обычно мало нас беспокоит?
Нана Погосова: Наверное, потому, что она развивается исподволь. Недаром её называют «молчаливым убийцей». У многих она выявляется случайно — во время скрининга при профилактических осмотрах и диспансеризации. Тем не менее болезнь очень опасна. Она приводит к атеросклерозу, а поскольку сетью сосудов пронизан весь организм, то поражаются и органы-мишени: мозг, сердце, почки, сетчатка глаз. Это чревато инфарктами, инсультами, хронической болезнью почек, слепотой.
— Бытует мнение, что если в 20 лет давление 120/80 мм рт. ст. — это норма, то к 50 годам оно уже имеет право подрасти на 20−30 единиц.
— Это огромное заблуждение. Врачам приходится постоянно сталкиваться с тем, что люди зрелого и тем более старшего возраста абсолютно уверены, что в их годы иметь давление 150 на 100 — в порядке вещей. А это ненормально. Артериальное давление почти не зависит от возраста. И в 20, и в 50, и в 60 лет оно должно быть в пределах 120—130/70—80 мм рт. ст. Только у пожилых людей в возрасте 65 лет и более допустимо чуть-чуть, на 10 мм ртутного столба, выходить за эти пределы, то есть верхнее давление у них допускается на уровне 130−139 мм рт. ст.
— Правда ли, что в эпизодических скачках давления нет ничего страшного?
— Неправда. Если у человека всего 2 раза и более фиксируется давление 140/90 и выше и при этом оно измерено правильно, доктор уже может поставить диагноз «артериальная гипертония».
— Что значит «измерено правильно»?
— В первый час после пробуждения давление может быть выше на 10−20 единиц, чем обычно. Это связано с физиологическими процессами, такими как выброс гормонов и активация организма. Поэтому рекомендуется подождать хотя бы 30 минут после сна, прежде чем измерять давление. Не стоит также мерить давление несколько раз подряд, надо сделать перерыв, чтобы дать организму время на расслабление. Результаты будут искажены и сразу после физической активности, стресса, курения. Прежде чем измерять давление, надо 5 минут посидеть и расслабиться, а во время измерения нельзя разговаривать. Вполнять измерения нужно в положении сидя, ноги стоят на полу не перекрещиваясь. Манжета должна соответствовать размеру предплечья и крепиться на руке на уровне сердца.
Безусловно, тонометр должен быть исправен. Лучше отдавать предпочтение механическим приборам. Правда, современные электрические тонометры сегодня тоже довольно точны (худший вариант — приборы на запястье).
Выбор мишени
— Помимо ожирения, курения, вредных привычек, гиподинамии, неправильного питания, повышенного холестерина давление ведь могут повышать и сопутствующие болезни. Какие именно?
— Почки — едва ли не главные органы-мишени. Поэтому согласно рекомендациям по лечению артериальной гипертонии пациентам с высоким давлением надо обязательно оценивать функцию почек: смотреть уровень белка в моче, содержание в крови креатинина, на основе которого считается скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Если показатель СКФ существенно снижен, диагностируется хроническая болезнь почек (ХБП), которая значительно повышает риск сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта. Другая патология, которая наиболее часто сочетается и с сердечно-сосудистыми болезнями, и с болезнью почек, — сахарный диабет. Пациентам с высоким давлением нужно обязательно проверять уровень сахара и гликированного гемоглобина в крови.
Придётся пить
— Стрессы могут привести к гипертонии?
— Стресс — один из признанных независимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в целом и артериальной гипертонии в частности. Он провоцирует выброс в кровь адреналина и норадреналина. Эти гормоны стресса способствуют повышению частоты сердечных сокращений (ЧСС) и уровня артериального давления. Привести к стрессу могут разные обстоятельства, даже визит к врачу у многих вызывает сильное беспокойство. Отсюда и повышение артериального давления в стенах медучреждения — «гипертония белого халата». Но лечить гипертонию необходимо независимо от того, что её вызвало — лишний вес, стрессы или сопутствующие заболевания.
— Что делать тем, кто регулярно принимает лекарства, а давление не снижается?
— Если лекарства не помогают, врач проведёт коррекцию схемы лечения.
— Гипертоники боятся идти к врачу, чтобы их не посадили на пожизненную терапию.
— Игнорировать симптомы, отказываться от таблеток — опасный путь. Тем более что сейчас существуют новые классы лекарственных средств, которые не только замедляют прогрессирование гипертонии, но и снижают уровень глюкозы в крови, уменьшают сердечно-сосудистый риск и являются мощными нефропротекторами, — люди с гипертонией и её осложнениями, в том числе с хронической болезнью почек, живут дольше и качественнее.
Важно:
Назначать препараты от артериальной гипертонии (а их огромное количество) должен врач. Самолечение крайне опасно. Препарат, который помог вашей родственнице или знакомой, может быть абсолютно неприемлем для вас. Лекарства подбираются с учётом уровня артериального давления, расчётного персонального сердечно-сосудистого риска (по шкале SCORE), наличия или отсутствия поражения органов-мишеней, а также сопутствующих заболеваний.