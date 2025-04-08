«Гипертония может убить». Кардиолог Погосова развеяла заблуждения о давлении

— Это огромное заблуждение. Врачам приходится постоянно сталкиваться с тем, что люди зрелого и тем более старшего возраста абсолютно уверены, что в их годы иметь давление 150 на 100 — в порядке вещей. А это ненормально. Артериальное давление почти не зависит от возраста. И в 20, и в 50, и в 60 лет оно должно быть в пределах 120—130/70—80 мм рт. ст. Только у пожилых людей в возрасте 65 лет и более допустимо чуть-чуть, на 10 мм ртутного столба, выходить за эти пределы, то есть верхнее давление у них допускается на уровне 130−139 мм рт. ст.