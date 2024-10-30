Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться

«Чаще всего пациентам с АГ мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов, участия в марафонах и полный запрет на приём алкоголя», — сказал Шляхто.
Он отметил, что многие пациенты также интересуются возможностью ходить в сауну — это не запрещено, но не следует использовать максимальную температуру и длительно находиться в сауне.
Кроме того, пациентам с гипертонией рекомендуется осторожно дозировать нагрузку солнцем в летнее время, предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.