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Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пациентам с гипертонией рекомендуется умеренно заниматься спортом, а вот от участия в марафонах и поднятия больших весов надо отказаться, заявил РИА Новости главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто.

Источник: © РИА Новости

«Чаще всего пациентам с АГ мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов, участия в марафонах и полный запрет на приём алкоголя», — сказал Шляхто.

Он отметил, что многие пациенты также интересуются возможностью ходить в сауну — это не запрещено, но не следует использовать максимальную температуру и длительно находиться в сауне.

Кроме того, пациентам с гипертонией рекомендуется осторожно дозировать нагрузку солнцем в летнее время, предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.