Гипертоникам окажут медпомощь по новым правилам

Минздрав России выдвинул новые стандарты лечения гипертонии. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных актов.
В новом документе значительно расширен перечень лабораторных методов диагностики. В него добавлены такие исследования, как анализ крови на уровень общего белка и общего билирубина, определение активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, рентгенография грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и другие диагностические процедуры.
Также описаны все виды медицинской помощи при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. В список медицинских услуг включили ежедневный осмотр врачом-кардиологом с обеспечением наблюдения и ухода со стороны среднего и младшего медперсонала в условиях стационара. Указаны лекарства, обследования и консультации специалистов.
«Сегодня сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной смертности и инвалидизации населения, и эффективное управление артериальной гипертензией как одним из ведущих факторов риска — ключ к снижению этих показателей», — сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова «Парламентской газете».
Также она отметила, что всем пациентам с артериальной гипертензией необходимо проведение расширенного липидного профиля, так как сам проект не содержит прямого указания на проведение комплексной оценки липидного обмена, что вызывает вопросы об обоснованности и соответствии проекта действующим рекомендациям Минздрава 2024 года.
Ранее главный внештатный специалист, кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что чрезмерное потребление соли может привести к повышению артериального давления. Нейтрализовать опасный избыток соли в организме можно с помощью овощей и фруктов.
«Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потреблением фруктов и овощей, особенно богатых калием», — сказал Шляхто.
Врач также отметил, что для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.