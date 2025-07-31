Гипертоникам окажут медпомощь по новым правилам

Также она отметила, что всем пациентам с артериальной гипертензией необходимо проведение расширенного липидного профиля, так как сам проект не содержит прямого указания на проведение комплексной оценки липидного обмена, что вызывает вопросы об обоснованности и соответствии проекта действующим рекомендациям Минздрава 2024 года.