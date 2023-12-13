Гинеколог рассказала об опасности гриппа для беременных

«Самый опасный период — первый триместр, когда у ребенка формируются органы и системы. В это время следует быть особенно осторожными», — сказала она.

По словам врача, заболевание беременной женщины гриппом в первом триместре повышает риск развития пороков плода, самопроизвольного прерывания беременности, а если беременность продолжается — есть риск развития маловодия и задержки развития плода.

«Во втором и третьем триместрах на фоне гриппа могут возникнуть задержки развития плода, нарушение работы плаценты (именно она обеспечивает жизнеспособность малыша). Кроме того, отмечается высокий риск развития анемии у беременной женщины», — добавила гинеколог.

Прогноз для матери и плода, помимо триместра, в котором женщина заболела, дополнительного зависит от других факторов, таких как вредные привычки, наличие лишнего веса, сопутствующих заболеваний и осложнений, тяжести инфекционного процесса и своевременности обращения к врачу и начала лечения.

Говоря о профилактике гриппа во время беременности, специалист рассказала, что по назначению врача возможно использование интраназального интерферона в каплях или свечах.

К мерам профилактики она также отнесла: частое мытье рук с мылом; использование спиртосодержащих средств для обработки рук; избегание близкого контакта с больными людьми; избегание касаний руками глаз, носа, рта; ограничение контактов с людьми, у которых выявлены гриппоподобные симптомы.

Кроме того, по ее словам, во избежание заражения следует держаться на расстоянии от окружающих не менее 1 м.